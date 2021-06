Cabo Verde continua na lista vermelha de destinos de viagens do Reino Unido

4/06/2021 14:48 - Modificado em 4/06/2021 14:49

O nosso país continua na lista vermelha de destino de viagens do Reino Unido, sendo que os viajantes que partam de Cabo Verde estão ainda sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido, anunciou o Ministério dos Transportes britânico.

Quem viajar a partir de Cabo Verde, incluindo os ingleses, são obrigados a apresentar um teste negativo de Covid-19 à chegada, a cumprir uma quarentena num hotel seguida da realização de dois testes e ao preenchimento de um formulário de localização de passageiros.

No entanto, em África não é só Cabo Verde que integra ainda a lista vermelha do Reino Unido, como a maioria esmagadora dos países, excetuando apenas a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial que estão na “lista amarela”, para onde não é ilegal viajar por motivos não essenciais, como férias, mas é fortemente desaconselhado.

Há muito que Cabo Verde integra a lista vermelha do Reino Unido, devido a ligação do nosso país com destinos que têm novas variantes da doença.