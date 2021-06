São Vicente recebe 7 mil doses da AstraZeneca e vai começar a vacinar doentes crónicos a partir dos 18 anos

4/06/2021 14:38 - Modificado em 4/06/2021 14:39

A ilha de São Vicente recebeu esta semana mais sete mil doses da vacina da AstraZeneca, para continuar a imunização, sendo que a partir de segunda-feira, 07, a Delegacia de Saúde vai começar a vacinar doentes crónicos a partir dos 18 anos.

De acordo com o Delegado de Saúde, Elísio Silva, para além dos doentes crónicos, com idade a partir dos 18 anos, as autoridades vão começar a imunizar os marítimos ligados a transferência e transporte de doentes, ainda os professores e pessoas com idade a partir dos 60 anos.

Neste momento, já estão vacinados todos os bombeiros na ilha, os agentes da Polícia Judiciária e todos os prestadores de serviços de saúde, sendo que a delegacia de saúde prossegue a imunização das pessoas com idade superior a 65 anos e os agentes da Polícia Nacional.

Os centros de saúde, de acordo com a mesma fonte, estão a vacinar 70 pessoas por dia, o que faz com que a vacinação esteja a decorrer de forma organizada, visto que globalmente 400 pessoas estão sendo vacinadas diariamente.

De realçar que Cabo Verde recebeu hoje mais um lote de 31.200 doses da vacina da AstraZeneca, provenientes do mecanismo COVAX.