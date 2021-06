Ministro do Mar visita Ocean Race Europe – versão mais curta do Ocean Race

3/06/2021 23:05 - Modificado em 3/06/2021 23:05

Ponta Delgada – Açores

O ministro do Mar, Paulo Veiga, faz este fim-de-semana, 5 de junho, uma visita ao veleiro Esperança que estará atracado no porto de Cascais, Portugal, no âmbito da participação na edição inaugural da Ocean Race Europe.

A Ocean Race Europe teve início em França, fará a sua primeira escala em Cascais uma versão mais curta da Ocean Race, a regata mundial de circum-navegação considerada a Volta ao Mundo à vela, cuja próxima edição está prevista para 2022-23, com passagem por Cabo Verde.

Esta visita decorre no regresso a Portugal continental após a sua participação na Conferência de Alto Nível sobre investigação e inovação para a sustentabilidade dos oceanos que decorre entre 2 e 4 de junho em Ponta Delgada, nos Açores.

Integrada na iniciativa “The All-Atlantic2021 – All-Atlantic Ramp;I for a Sustainable Ocean”, esta conferência realiza-se no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em estreita cooperação com a Comissão Europeia, com o objetivo de reforçar a Investigação e Inovação cooperação através e ao longo do Oceano Atlântico.

O evento vai ser, conforme o executivo, uma oportunidade para discutir o progresso da atual cooperação em pesquisa e inovação marinha de todo o Atlântico, e lançar uma plataforma de doações para todo o Atlântico como uma nova abordagem para a cooperação existente e para fornecer soluções para acelerar as transições gêmeas verde e digital, construir uma sociedade mais verde, justa e resiliente.

“As discussões sobre as novas metodologias de observação oceânica e gestão de ecossistemas associadas aos processos de digitalização representam um importante passo inovador na integração do nexo Oceano-Espaço-Clima-Alimentos, contribuindo para a Sustentabilidade do Oceano”.