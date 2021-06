Futebol: Adiado jogo amigável entre Cabo Verde e Guiné-Bissau

3/06/2021 20:55 - Modificado em 3/06/2021 20:55

O jogo de caracter amistoso entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, foi reagendado para ser realizado no dia 11 de junho, no Estádio 24 de setembro, na capital guineense.

Inicialmente agendado para o dia 10 de junho, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), pediu mais um dia de descanso, visto que este jogo foi mudado do Senegal para ser disputado na capital da Guiné-Bissau.

A seleção cabo-verdiana de futebol recorda-se encontra-se na Sérvia, onde prepara o jogo amistoso do próximo sábado com a seleção olímpica do Brasil. Depois do jogo com o Brasil, a comitiva cabo-verdiana viaja para a capital senegalesa, onde a seleção de Cabo Verde vai defrontar, no dia 08, a congénere do Senegal.

Cabo Verde termina este ciclo de jogos particulares no dia 11 de junho frente à Guiné-Bissau, partida a ser realizada no Estádio 24 de Setembro, na capital daquele país.

Estas partidas enquadram-se no plano de preparação para as eliminatórias do Mundial do Qatar, que arrancam em setembro.

Lista dos convocados:

Guarda-Redes: Josimar Dias ‘Vozinha’ – AEL Limassol (Chipre), Sixten Joaquim Mohlin – Ostersunds FK (Suécia) e Márcio da Rosa – Cova da Piedade (Portugal).

Defesas: Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Fehérvar (Hungria), Edilson Borges ‘Diney’ – FAR Rabat (Marrocos), Steve Furtado – Beroe (Bulgária), Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda), Steven Pereira – Oliveirense (Portugal), Dylan Tavares – Stade Lausanne (Suíça) e Lorenzo Fonseca – Den Bosch (Holanda).

Médios: Nuno Borges – Nacional da Madeira (Portugal), Telmo Arcanjo – Tondela (Portugal), Carlos Fernandes ‘Cuca’ – Mafra (Portugal), Kenny Rocha – Nancy (França), Marco Soares – Arouca (Portugal), Bruno Leite – Haugesund (Noruega), Kevin Pina – Desportivo de Chaves (Portugal)e João Paulo Fernandes – Leça (Portugal).

Avançados: Lisandro Semedo – Fortuna Sittard (Holanda), Vasco Lopes – Uniao Desportiva de Santarem (Portugal), Gilson Tavares – Estoril (Portugal), Rely Cabral – SD Leioa (Espanha), Vagner Dias – Metz (França), Alexis Gonçalves – Châteauroux (França), Júlio Tavares – Al-Faisaly FC (Arábia Saudita) e Willy Furtado – Grenoble – França.