Cabo Verde Airlines coloca à venda bilhetes para voo Sal/S. Vicente/Paris a preços atrativos

3/06/2021 20:42 - Modificado em 3/06/2021 20:42

A companhia aérea Cabo Verde Airlines, retomará no dia 18 deste mês as suas operações, que estão suspensas desde março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, e coloca à venda bilhetes para Paris a partir do Sal e São Vicente.

O anúncio foi feito pela companhia aérea de bandeira cabo-verdiana no seu site oficial, convidando os passageiros a programarem visitas à Cidade Luz, com passagens a partir dos 268 Euros (29.454 escudos).

“Em vez de reviver as boas lembranças que tinha de Paris, reserve já a sua viagem de verão com a Cabo Verde Airlines e repita as suas emoções. Voos do Sal e de São Vicente a partir de 268 Euros” lê-se na publicação da Cabo Verde Airlines.

A ligação vai ser feita semanalmente para e de Sal/São Vicente/Paris aos sábados com retorno aos domingos.

A Cabo Verde Airlines retoma os voos a partir do dia 18 de junho e já tem à disposição dos utentes as vendas online. As operações serão retomadas com um voo na sexta-feira, entre a ilha do Sal e Lisboa, com escala em S. Vicente.

Segundo um comunicado da CVA, de 28 de junho até 28 de março de 2022, a companhia irá operar quatro voos semanais entre Praia/Sal e Lisboa às sextas e segundas-feiras. Irá também operar um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston às terças com regresso às quartas-feiras.