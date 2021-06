Covid-19: Número de casos ativos diminui para 1.365 nas últimas 24 horas

3/06/2021 20:09 - Modificado em 3/06/2021 20:09

O número de casos ativos de Covid-19 em Cabo Verde diminuiu para 1.365, depois de se ter registado mais 80 infetados e 181 altas nas últimas 24 horas.

O Ministério da Saúde adiantou em comunicado que desde quarta-feira foram analisadas 974 amostras nos laboratórios de virologia no país e foram encontrados 80 casos positivos para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 8,2%.

A ilha de Santiago registou o maior número de casos positivos (26), das quais 12 na Praia, Ribeira Grande (01), São Domingos (01), Santa Catarina (07), Santa Cruz (04) e São Salvador do Mundo (01).

Segue-se a ilha de Santo Antão (22), sendo 17 no Porto Novo, Ribeira Grande (04) e Paul (1), ainda São Vicente com 13 novos casos positivos, Brava com 2, Fogo com 5, das quais 2 em São Filipe, 1 nos Mosteiros e 2 em Santa Catarina, Ribeira Brava de São Nicolau com 4, Maio tem 2 e a Boa Vista com 6.

Desde ontem que as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 181 doentes, chegando a 29.125 casos recuperados desde o início da pandemia.

Com os novos dados, o país chegou ao acumulado de 30.774 casos positivos desde o início da pandemia, dos quais 266 óbitos e contabiliza 1.365 casos ativos.