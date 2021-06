Basquetebol: Cabo Verde joga no mês de julho com o Uganda a qualificação para o Afrobasket

A seleção nacional masculina de basquetebol vai jogar com o Uganda, a 15 de julho, no Pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia, o apuramento para o Afrobasket.

De realçar que Cabo Verde perdeu com a Uganda por 101-98 no primeiro jogo da fase de grupos, realizado no dia 29 novembro 2020 no Egipto, mas depende só de si para chegar ao Afrobasket deste ano a ser realizado no Ruanda em agosto e pode mesmo qualificar-se sem ter necessidade de jogar.

Para isso, basta que Uganda vença Marrocos no dia 8 de junho. Mas, se isso não acontecer, Cabo Verde ainda fica com tudo para conseguir o apuramento, e com a vantagem de defrontar os ugandeses em casa.

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, recorde-se, tinha protestado a decisão da FIBA em mandar realizar o jogo com Uganda, depois dessa seleção ter falhado, em fevereiro, as partidas de apuramento devido a casos de Covid-19.

A seleção, orientada por Emanuel Trovoada, concentra-se na cidade da Praia no dia 30 de junho.

Já a seleção feminina de basquetebol vai à Guiné Conacri, no final deste mês, disputar a eliminatória de apuramento para o Afrobasket a ser realizado em setembro nos Camarões, com dois jogos sendo o primeiro no dia 26 e o segundo a 27 de junho.