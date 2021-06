Mais de 25 mil cabo-verdianos vacinados contra a covid-19

3/06/2021 14:00 - Modificado em 3/06/2021 14:00

Em Cabo Verde mais de 25 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19, com pelo menos uma dose das vacinas da Pfizer e AztraZeneca, sendo a grande maioria idosos, segundo dados avançados pela plataforma de vacinação no país.

Até ao momento um total de 25.649 doses das duas vacinas ao dispor no país já foram aplicadas, sendo 22.554 doses da vacina AstraZeneca, no entanto, sem constrangimentos de maior.

Além dos idosos que representam o grupo mais abrangido pela vacinação, os registos apontam para um acumulado de 4.152 profissionais e trabalhadores da saúde, vacinados com a primeira dose, equivalente a 97% do previsto desse grupo prioritário. Contabiliza-se, ainda, cerca de 2.620 profissionais de saúde completamente imunizados contra a Covid-19 com a segunda dose da vacina da Pfizer.

Neste momento, o programa foi estendido também a outros grupos onde se inclui as Forças Armadas e Polícia Nacional, com 14 militares e 66 agentes vacinados com a primeira dose.

As inscrições das pessoas com idade a partir dos 45 anos podem ser feitas até o dia 8 de junho, através da linha gratuita 800-2008 ou online no site www.covid19.cv.

A Direção Nacional da Saúde apela às pessoas com mais de 65 anos a entrarem em contacto com a delegacia ou centro de saúde da sua área de residência, para efeitos de programação da vacinação.

De realçar que está previsto para esta sexta-feira, 04, a chegada ao país um total de 31.200 doses da AstraZeneca, através do mecanismo de acesso facilitado COVAX e já na segunda-feira, dia 7, chegam 100 mil doses oferecidas pela Hungria.