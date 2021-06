Polícia Nacional multa 882 pessoas por não uso de máscaras faciais

2/06/2021 20:51 - Modificado em 2/06/2021 20:51

A Polícia Nacional, no período entre 30 de abril e 30 de maio multou 882 pessoas pelo incumprimento da lei do uso obrigatório de máscaras na via pública.

Hélio Semedo avançou que os maiores casos de incidência de incumprimentos foram registados nos municípios do Sal (137), seguido de São Vicente (100), Ribeira Grande de Santo Antão (68), Paul (59), Praia (53), Santa Catarina de Santiago (42) e São Miguel (21).

O presidente interino do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) salientou que as autoridades têm constatado o não uso e o uso incorreto das máscaras faciais, sobretudo na via pública, mas também nos serviços públicos, cuja fiscalização vai continuar.

Apesar de tudo, frisou que as medidas restritivas adotadas pelo governo e as ações de fiscalização nesse período “surtiram efeitos imediatos” no rompimento da cadeia de transmissão do SARS-CoV-2 no seio da comunidade.