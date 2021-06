Covid-19: Cabo Verde regista novo aumento de casos com 171 novas infeções

2/06/2021 20:28 - Modificado em 2/06/2021 20:28

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos provocados pela covid-19, sendo um na Praia e outro em Santa Catarina de Santiago, tendo sido notificados também 171 novos casos, num total de 974 amostras analisadas.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, a Praia e São Vicente voltam a ser os concelhos com maior taxa de incidência com os registos de 49 e 33 novos casos, respetivamente. A taxa de positividade a nível nacional fixou-se em 17,6 por cento (%).

Ainda de acordo com o mesmo boletim os outros casos diagnosticados na ilha de Santiago dizem respeito aos concelhos de Santa Catarina com 10 casos, Santa Cruz 8, Ribeira Grande 4, Tarrafal 4, São Miguel 3, São Domingos 1, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos com dois casos cada.

Na ilha do Fogo registaram-se 23 casos, sendo 14 em S. Filipe e 9 nos Mosteiros, a ilha do Maio teve mais 17 casos novos a ilha do Sal com 2 casos.

A ilha da Brava, concelho onde no dia anterior foram notificados 36 casos, maior número diário de sempre na ilha, registou hoje um único caso, resultado da única amostra analisada.

Santo Antão teve mais 13 casos, dez deles no Porto Novo e três na Ribeira Gande.

Os dados divulgados no boletim epidemiológico indicam mais 140 recuperados, dos quais 29 de São Vicente, 28 de São Filipe, 21 da Praia, 15 de Santa Catarina, 11 da ilha do Maio, 10 da Ribeira Grande, seis de Santa Cruz, cinco do Porto Novo, três de São Lourenço dos Órgãos, três do Sal, dois de São Domingos, dois de Mosteiros, dois de Ribeira Brava, dois da Boa Vista e um de São Miguel.

Cabo Verde passa a contabilizar um total de 30.694 casos positivos acumulados desde o início da doença em março de 2020, dos quais 1.466 ativos, 28.944 recuperados e 266 óbitos, 9 por outras causas e 9 transferidos.