Cinco adolescentes detidos na Bélgica por violação em grupo de jovem

2/06/2021 12:19 - Modificado em 2/06/2021 12:20

A vítima acabou por morrer uma semana depois.

© iStock

Cinco adolescentes foram detidos na Bélgica pela alegada violação em grupo de uma jovem de 14 anos. Segundo a imprensa belga, as imagens do ataque foram partilhadas online e a vítima tirou a própria vida quatro dias depois.

Três dos suspeitos, menores de idade, estão num estabelecimento para jovens, enquanto os dois adultos, de 18 e 19 anos foram presos e devem ser presentes a tribunal esta quarta-feira.

A acusação só confirmou que estão a ser investigados por “atos ocorridos pouco antes da morte da vítima”.

De acordo com os meios de comunicação locais, a menina combinou um encontro com um amigo num cemitério em Gent a 15 de maio. No entanto, o jovem terá chegado acompanhado de outros quatro suspeitos e agredido a vítima. As imagens do ataque foram depois partilhadas nas redes sociais.

“Essas imagens foram a gota de água para ela… o seu mundo inteiro desabou”, disse seu pai ao jornal Het Nieuwsblad.

O caso gerou uma forte resposta por parte de políticos e a secretária de Estado para a Igualdade, Sarah Schlitz, prometeu mesmo tomar medidas para evitar que as imagens de agressão sexual sejam publicadas e partilhadas online.

Por Notícias ao Minuto