Futebol: Seleção realiza primeiro treino na Sérvia

1/06/2021 21:12 - Modificado em 1/06/2021 21:12

A seleção nacional realizou na tarde desta terça-feira, 01, em Belgrado na Sérvia, o primeiro treino de preparação para o jogo amigável frente a seleção Olímpica do Brasil.

Este primeiro apronto contou com todos os convocados, mas os futebolistas Ryan Mendes e João Correia que estavam convocados, não vão conseguir estar presentes nesta maratona de jogos amigáveis. Ryan Mendes não conseguiu recuperar de lesão, enquanto João Correia desfalca a seleção por motivos de saúde.

Cabo Verde vai defrontar no dia 05 de Junho a seleção Olímpica do Brasil, já no dia 08 tem embate marcado com o Senegal e por fim enfrenta a seleção da Guiné-Bissau no dia 10 de Junho.