Xadrez: Eder Pereira do Sal conquista Taça de Cabo Verde

1/06/2021 21:03 - Modificado em 1/06/2021 21:03

O xadrezista, Eder Pereira representante da ilha do Sal, venceu esta terça-feira a Taça de Cabo Verde, que decorreu em Ribeira Grande de Santo Antão, ao vencer na final Luís Fernandes, representante de São Vicente.

A competição que vinha sendo disputada desde 29 de Maio, no Hotel Pedracin Village na cidade da Ribeira Grande em Santo Antão contou com a presença de 8 xadrezistas das ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Santo Antão e Santiago e culminou com a vitória de Eder Pereira da ilha do Sal.

Numa final disputada com o atleta de São Vicente, Luís Fernandes, o xadrezista do Sal esteve melhor conseguindo impor-se ao conseguir o maior número de pontos sobre o seu oponente, levando assim para a ilha do Sal a taça de campeão. No terceiro posto ficou Ivandro Rosa representante da ilha de Santiago, enquanto que Diogo Neves de São Vicente ficou na quarta posição.