Cabo Verde registou no mês de maio uma ligeira diminuição do número de mortes e aumento de novos casos de covid-19

1/06/2021 20:26 - Modificado em 1/06/2021 20:26

Depois de no mês de abril o país ter registado um total de 51 mortes, durante o mês de maio houve uma ligeira diminuição, passando para 45 as pessoas que perderam a vida associada à covid-19. Já o número de novos casos aumentou.

O mês de abril foi um dos mais críticos durante a pandemia da covid-19 no país, com números recordes tantos de óbitos como de novos casos da doença, mas a situação melhorou no mês de maio, isto comparando com os dados de abril.

Em termos de óbitos houve uma diminuição de 6 em relação ao mês de abril, visto que 45 pessoas perderam a vida. O país já lava um total de 264 mortes, sendo a ilha de Santiago com 170 mortes, São Vicente com 50, Sal com 16, Santo Antão 8, São Nicolau 6, Boa Vista 5, Fogo 8 e Brava 1. Somente a ilha do Maio ainda não registou mortes associadas à covid-19.

Depois de o aumento no mês de abril, onde o País atingiu os 6.412 infetados, também houve um ligeiro aumento, tendo o país registado durante o mês de maio um total de 6.557 novos casos.