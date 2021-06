Covid-19 volta a condicionar celebrações do Dia Internacional da Criança pelo segundo ano consecutivo

1/06/2021 13:21 - Modificado em 1/06/2021 13:21

Este é o segundo ano que o 01 de junho, data em que são organizados diversos eventos e atividades para assinalar o Dia Internacional da Criança, está a ser passada em situação de calamidade em Cabo Verde devido à covid-19.

Neste sentido, algumas instituições optaram por celebrações isoladas, para não deixar passar a data em branco.

A primeira-dama, Lígia Fonseca, informou, em nota de imprensa, que na impossibilidade de realizar a festa do Dia da Crianças nos mesmos moldes em que foi realizada noutros anos, decidiu promover uma festa para apenas 50 crianças dos bairros periféricos num parque infantil privado no centro da Cidade da Praia.

O Instituto da Criança e do Adolescente (ICCA), segundo a sua presidente, Maria do Nascimento, vai também promover actividades em cada centro de acolhimento só com as crianças internas e nos centros de dia só com as crianças que habitualmente frequentam os centros.

Já a Associação das Crianças Desfavorecidas (Acrides) que costuma realizar jogos tradicionais, proporcionando momentos de convívio entre os pais e as crianças, decidiu, pelo segundo ano consecutivo, suspender as actividades do 01 de junho.

O Dia Internacional da Criança é uma data comemorativa celebrada anualmente em homenagem às crianças, cujo dia efectivo varia de acordo com o país.

Esta efeméride assinalou-se pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objectivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças então enfrentavam.

Neste dia, os Estados-membro reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de paz e fraternidade.