Peru revê número de mortes devido à Covid-19 de 69 mil para 180 mil

31/05/2021 21:32 - Modificado em 31/05/2021 21:32

O Governo do Peru anunciou hoje que, numa reavaliação ao número de pessoas mortas devido à covid-19 no país, o total subiu de 69.000 para 180.000, de acordo com dados elaborados por um conselho técnico crido pelo executivo.

© Lusa

“Apartir de hoje […] teremos números mais exaustivos que serão de grande utilidade para a gestão da pandemia”, declarou, em conferência de imprensa, a primeira-ministra Violeta Bermudez, que citou os números reavaliados por um conselho técnico definido em abril e composto por especialistas independentes e organizações internacionais.

Segundo os dados precisos o estudo, o número de mortes por covid-19 no Peru é de 180.764, para uma população de cerca de 32,6 milhões de habitantes, substancialmente maior dos que as informações oficiais mais recentes, que apontavam para 69.342 óbitos.

“O que está a ser dito é que um número significativo de mortes não foi classificado como causadas pela covid-19”, disse, por seu lado, o ministro da Saúde peruano, Oscar Ugarte, acrescentando que os critérios para designar o novo coronavírus como causa de morte foram alterados.

Ugarte disse que, antes, apenas aqueles que “tiveram um teste diagnóstico positivo” foram considerados como mortes associadas ao novo coronavírus, tendo, agora, sido incorporados outros critérios.

O novo número de mortes associadas à covid-19 inclui mortes relatadas entre março de 2020 e 22 de maio deste mês.

Entre os países latino-americanos, apenas Brasil e México relataram um número maior de mortes associadas ao novo coronavírus.

A questão sobre o número de mortos no Peru surgiu logo após o início da pandemia.

As imagens de cemitérios cheios de novas urnas funerárias e hospitais a comprar contentores refrigerados para atuar como necrotérios improvisados sugeriam que a situação era muito pior do que os dados oficiais mostravam.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 594.431 mortes para 33.259.430 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 461.931 mortes e 16.515.120 casos, a Índia, com 329.100 óbitos (28.047.534 casos), o México, com 223.507 mortes (2.412.810 casos) e o Reino Unido, com 127.781 óbitos (4.484.056 casos).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Lusa