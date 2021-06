Taxa de ocupação nos hospitais diminui apesar de 5 doentes em estado crítico

31/05/2021 20:48 - Modificado em 31/05/2021 20:48

A taxa de ocupação nos diferentes hospitais do país por causa da covid-19, continua a diminuir cifrando-se nos 32%, sendo que à data de hoje estão 29 pessoas internadas das quais 5 em estado crítico.

Depois de atingir mais de 70% de taxa de ocupação, o que preocupava várias autoridades de saúde em alguns pontos do país, os números começaram a baixar dando novo folgo para combater a pandemia da covid-19.

O Hospital Central Baptista de Sousa em São Vicente é aquele que neste momento tem mais doentes internados devido a complicações de covid-19, com 9, sendo 2 em estado crítico. Já o Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte tem 8 doentes internados, das quais 1 em estado critico.

No Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão 4 pessoas, todas estáveis, assim como um paciente em cada estrutura de saúde nas ilhas do Sal, Fogo, Boa Vista e São Nicolau.

Já no Hospital Central Agostinho Neto na cidade da Praia estão 4 pacientes, nenhum está em estado crítico.

Em termos dos óbitos já ocorridos durante esta pandemia, 82% são de pessoas com 60 ou mais anos.

Em relação à vacinação, neste momento já estão imunizados no país um total de 24.258 pessoas com pelo menos uma dose das vacinas disponibilizadas no país, o que representa cerca de 6% da população elegível para receber a vacina.

Por sua vez, já estão imunizados mais de 17 mil idosos com pelo menos uma dose das vacinas no país, representando 35% dos idosos a residir no país.