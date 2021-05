Ministro da Saúde: Novos casos de Covid-19 têm estado em queda há mais de duas semanas

31/05/2021 10:53 - Modificado em 31/05/2021 10:53

A informação foi avançada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, em declarações após a reunião de balanço com a missão portuguesa dos médicos e enfermeiros da missão organizada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para apoiar as autoridades de saúde cabo-verdianas no combate ao covid-19.

No entanto a equipa acabou por regressar este domingo a Portugal, sem necessidade de ficarem mais tempo, devido à estabilização da pandemia no arquipélago.

Integraram a missão, iniciada em 17 de maio e que terminou este domingo, 30 de maio, um total das duas equipas, dois médicos e quatro enfermeiros, do INEM, do Exército português, da Força Aérea Portuguesa e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro), especialistas em urgência e cuidados intensivos e no atendimento e tratamento a doentes críticos com covid-19, áreas – como ventilação ou doentes críticos – em que acabaram por dar formação a mais de 100 colegas na Praia e 140 em São Vicente.

Conforme Arlindo do Rosário essa missão veio na altura certa, porque “estávamos num período realmente complicado, com alguma pressão ao nível dos serviços hospitalares, sobretudo nos cuidados intermédios e intensivos. A presença e a colaboração prestada pelas duas equipas foi, sem dúvida, reconhecida”, disse o ministro Arlindo do Rosário, acrescentando que a mesma demonstra igualmente o nível das relações entre Portugal e Cabo Verde, também no setor da saúde.