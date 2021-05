PAICV terá novo presidente em dezembro. Até lá vai ser liderado por um dos vice-presidentes

31/05/2021 10:45 - Modificado em 31/05/2021 10:46

O Conselho Nacional do PAICV marcou para 19 de dezembro de 2021 as eleições internas para a escolha do novo líder, seguindo-se o Congresso Nacional, de 28 a 30 de janeiro de 2022, para “a eleição dos demais órgãos do partido, após a eleição direta do novo presidente”.

A reunião do Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), decorreu no fim-de-semana na cidade da Praia, face ao pedido de demissão da presidente do partido, Janira Hopffer Almada, após derrota nas eleições legislativas de 18 de abril, agendou para 19 de dezembro as eleições internas para escolha do novo presidente do PAICV.

No entanto, até a data, “os estatutos preveem que em caso de vacatura, o Conselho Nacional deverá escolher entre os vice-presidentes um que vai conduzir o partido até à realização do congresso”, explicou à Lusa Julião Varela, garantindo que essa reunião acontecerá nos próximos dias.

“Nós temos três vice-presidentes, o doutor Rui Semedo, o doutor Nuias Silva e o doutor João Baptista Pereira. Será um destes a escolha”, acrescentou.

Ainda de acordo com o porta-voz da reunião, o Conselho Nacional aprovou uma “moção de reconhecimento e louvor” à presidente demissionária do PAICV, Janira Hopffer Almada.

“Pelo desempenho que teve no partido nos últimos anos e a organização que conseguiu implementar”, disse Julião Varela.

Perdeu as eleições em 2016 e 2021 para o MpD, embora tenha aumentado para oito câmaras municipais a liderança do PAICV nas eleições autárquicas de outubro passado, incluindo a conquista da câmara da Praia.

Janira Hopffer Almada tomou posse como deputada para a nova legislatura, entretanto iniciada, mas já anunciou que pretende retomar a atividade como advogada.