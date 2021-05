José Maria Neves conta com o apoio do PAICV para as presidenciais

31/05/2021 10:37 - Modificado em 31/05/2021 10:37

O Conselho Nacional (CN) do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, aprovou em reunião ordinária o apoio à candidatura do ex-primeiro-ministro José Maria Neves às próximas eleições presidenciais em Cabo Verde, agendadas para 17 de outubro.

A informação foi divulgada este domingo e conforme a resolução aprovada por este órgão, apelou à mobilização de todo o partido e da sociedade civil, nas ilhas e na diáspora, à volta da candidatura de Maria Neves à Presidência da República, em prol das liberdades, da democracia, do progresso e da modernização de Cabo Verde, com justiça social e oportunidades partilhadas por todos.

Na resolução aprovada pelo principal órgão entre congressos, descreve José Maria Neves como “homem de Estado com provas dadas” que reúne os requisitos para desempenhar o elevado cargo de Presidente da República, “ajudando a mobilizar a Nação para os grandes desafios da reconstrução do país no pós-pandemia e do desenvolvimento sustentável no horizonte 2030”.

José Maria Neves, 61 anos, apresentou publicamente a sua candidatura a Presidente da República em 19 de março último.

Nessa altura prometeu unir o país se for eleito Presidente da República em outubro, assumindo como prioridade a reconstrução de Cabo Verde no período pós-pandemia.

Pela frente, na votação de outubro, José Maria Neves terá o antigo primeiro-ministro Carlos Veiga (de 1991 a 2000), que já conta com o apoio oficial à candidatura, que também anunciou em março, do MpD, partido que fundou e também liderou.