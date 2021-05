Andebol: Divulgada a lista final das 18 convocadas para o CAN

31/05/2021 10:30 - Modificado em 31/05/2021 10:30

A seleccionadora nacional de andebol feminino, Ana Seabra, divulgou este domingo, 30, a lista final das 18 convocadas que vão participar pela primeira vez na história numa fase final de um Campeonato Africano da modalidade, nos Camarões.

A lista final com as 18 convocadas que irão marcar presença no Campeonato Africano e que cumprem a segunda etapa de preparação, é composta maioritariamente por atletas que militam em equipas de Santiago (10) e São Vicente (5), para além das três atletas provenientes de clubes portugueses.

Já se faz a contagem decrescente para o arranque do CAN de Andebol Feminino, competição na qual Cabo Verde vai participar pela primeira vez na história.

A Seleção Nacional de Andebol Feminino prossegue os treinos, sendo que as convocadas estão em bolha no Estádio Nacional até a partida para os Camarões, marcada para 6 de junho. O CAN decorre de 8 a 18 de junho.

Cabo Verde está no grupo C com Angola, Argélia e Congo.

Lista de convocadas:

Guarda Redes- Célia (Atlético do Mindelo), Niny (Seven Stars) e Isandra (ABC)

Ponta Direita- Kiara (ABC), Jorgeana (ABC)

Ponta Esquerda- Xula (ABC)

Pivot- Wendy (Seven Stars), Josina (Amarante), Lisiane (Atlético)

Central- Marly (Amarante), Cely (ABC), Odete (Madeira SAD)

Laterais- Suzana (ABC), Rosa (Seven Stars), Lola (Amarante), Txumas (ABC), Nádia (Assomada PT) e Miriam (Assomada PT)