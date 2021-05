Covid-19: Cabo Verde com uma morte e mais 86 infetados em 24 horas

31/05/2021 10:24 - Modificado em 31/05/2021 10:24

Cabo Verde registou 86 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e uma morte, elevando para 30.359 o acumulado de casos, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 778 amostras desde sábado, 29, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 11,1%.

No concelho da Praia, capital e principal foco da doença no país, foram confirmados nas últimas 24 horas mais 28 infetados (em 205 amostras, 13,7% de taxa de positividade), contando agora com 748 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados, nas últimas 24 horas, casos do novo coronavírus nos concelhos de Santa Catarina (dez), Santa Cruz (nove) e Tarrafal (três).

Segundo os dados do Ministério da Saúde, na ilha de São Vicente, outro foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados mais 17 novos infetados (em 204 amostras), passando a 184 os casos ativos, além de uma morte por complicações associadas à covid-19.

Foram também registados casos de covid-19 nas ilhas de Santo Antão (13), Boa Vista (3), Fogo (1) e Maio (1).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da doença em Cabo Verde 108 infetados e subiu para 264 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de oito por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 30.359 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 1.650 casos ativos de infeção e soma 28.428 casos considerados recuperados, enquanto dois infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.