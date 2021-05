Covid-19: São Vicente regista mortes há três dias consecutivos

31/05/2021 10:19 - Modificado em 31/05/2021 10:20

A ilha de São Vicente tem sido nos últimos três dias a mais fustigada pela covid-19 com o registo de mortes, sendo a última registada neste domingo, 30, aumentando para 50 o total na ilha.

A situação pandémica em São Vicente continua a não dar sinais de abrandamento apesar da diminuição nos últimos dias dos casos activos de covid-19. Desde sexta-feira, 28, que a ilha tem vindo a registar mortes associadas à doença de forma consecutiva, atingindo assim a marca de 50 mortes, desde a primeira ocorrido em maio de 2020.

Nas últimas 24 horas foram anunciados ainda 17 novos casos de covid-19, que saíram do processamento de 204 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha, passando a ter neste momento um total de 4.590 casos acumulados.

No entanto, as autoridades de saúde deram alta do isolamento a mais 34 pessoas, aumentando para 4.352 os recuperados da doença na ilha.

São Vicente com estes dados tem agora 184 casos ativos de covid-19 e ainda 3 transferidos.