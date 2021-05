Covid-19: Mais duas mortes e 151 casos positivos nas últimas 24 horas

29/05/2021 20:42 - Modificado em 29/05/2021 20:44

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pelo Ministério da Saúde, o país registou nas últimas 24 horas mais 151 casos positivos de Covid-19, assim como duas mortes. Os óbitos ocorreram nas ilhas de S. Vicente e Sal.

O mesmo boletim dá conta que desde sexta-feira foram analisadas 1.222 amostras com uma taxa de positividade total de 12,4%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia, com 44 infetados em 432 amostras. Ainda na ilha de Santiago foram reportados novas infeções nos concelhos de Santa Catarina (nove), Santa Cruz (cinco), Ribeira Grande (cinco), São Domingos (três) e Tarrafal (um).

Na ilha de São Vicente foram confirmados mais 29 novos infetados (192 amostras analisadas), passando a ilha a ter 198 casos ativos. A ilha registou, nas últimas 24 horas, mais uma morte por causas associadas à Covid-19.

Foram, também, diagnosticados novas infeções em Santo Antão (33), Fogo (16), Boa Vista (3), São Nicolau (1) e Sal (2), ilha que registou mais uma morte. Com as duas mortes registadas o país tem agora um acumulado de 263 óbitos por covid-19, além de oito por causas externas.

Por outro lado, segundo o comunicado do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, 157 pessoas tiveram alta do isolamento, aumentando para 28.320 o número de recuperados da doença. O país regista hoje 1.673 casos ativos de Covid-19.

Com os casos registados hoje, o nosso país passa a contar com um acumulado de 30.273 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020, quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago.