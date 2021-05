João Gomes eleito novo líder de bancada parlamentar do MpD

28/05/2021 20:57 - Modificado em 28/05/2021 20:58

O deputado do MpD eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente, João da Luz Gomes, foi eleito esta sexta-feira, como o novo líder de bancada do partido que venceu as últimas eleições legislativas.

João Gomes concorria ao cargo com Emanuel Barbosa, deputado eleito pelo círculo eleitoral da Europa, obteve 19 votos dos deputados eleitos pelo MpD, superando os 18 votos conseguidos pelo concorrente direto.

O deputado eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente passará a liderar a bancada do partido nesta X Legislatura.