Cabo Verde regista mais dois óbitos e 183 novos casos de covid-19

28/05/2021 20:27 - Modificado em 28/05/2021 20:27

O nosso país registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos e 183 novos casos positivos de covid-19, aumentando para 30.122 casos positivos acumulados.

Conforme informações do Ministério da Saúde, foram analisadas um total de 1.882 amostras pelos laboratórios de virologia do país, sendo que 183 deram resultado positivo para a covid-19, das quais 41 na cidade da Praia, que registou mais um óbito e de seguida São Vicente que registou mais 30 casos e uma morte.

Foram registados ainda novos casos no Porto Novo com 16, Mosteiros 12, Brava 12, São Miguel 10, Santa Catarina de Santiago 8, Maio 8, Santa Cruz 6, Santa Catarina do Fogo 5, Ribeira Grande 3, Tarrafal 2, Ribeira Brava 2, Boa Vista 2, Paul 1 e Sal 1.

Nas últimas 24 horas foram anunciadas mais 249 altas, passando o país a ter agora 28.163 recuperados.

O país passa a contabilizar 1.681 casos ativos, 261 óbitos, oito por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 30.122 casos positivos acumulados.