Covid-19: Hungria vai doar 100.000 doses de vacinas a Cabo Verde

28/05/2021 15:18 - Modificado em 28/05/2021 16:06

A Hungria vai doar 100.000 doses de vacinas da Covid-19 a Cabo Verde para ajudar a combater a epidemia e prevenir uma nova vaga de migrantes do país para a Europa devido à má situação sanitária, disse hoje Péter Szijjártó em Lisboa.

Numa declaração ao MTI, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o governo do seu país entregará 100.000 doses da vacina AstraZeneca à nação insular africana a 8 de junho, depois do governo cabo-verdiano ter feito um pedido específico à Hungria devido à difícil situação no país.

Péter Szijjártó participa numa reunião informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Lisboa, onde o futuro das relações UE-África está na ordem do dia principal.

Ainda hoje, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia, numa publicação da sua página na rede social Facebook, confirmou essas informações, escrevendo que “A Hungria respondeu positivamente ao nosso pedido e Cabo Verde vai receber uma doação de 100 mil doses de vacinas na próxima semana”.

O mesmo adiantou que essas doses da vacina serão distribuídas por todas as ilhas do país para dar continuação ao plano de vacinação delineado pelo seu governo tendo como meta a imunização de 70% da população elegível até ao final do ano.

Ulisses Correia aproveitou, ainda, a ocasião para agradecer, em nome de todo o povo cabo-verdiano, este gesto do governo magiar, em especial ao seu homólogo, Viktor Orbán.

Fonte: MTI