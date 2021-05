ACLCVBG quer dotar jornalistas de mais ferramentas sobre a VBG

27/05/2021 22:54 - Modificado em 27/05/2021 22:54

A Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG) promove sexta-feira, 28, num dos hotéis da Cidade da Praia, um chá para partilhar conhecimento sobre a Violência Baseada no Género (VBG) com os jornalistas.

Em declarações à Inforpress, a presidente da ACLCVBG, Vicenta Fernandes avançou que o objetivo é abordar temas da VBG com os jornalistas, por se tratar, segundo sublinhou, de um “assunto sensível”, daí a necessidade de dotar aos profissionais da comunicação social de maior conhecimento e competências na matéria.

“Juntamente com uma expert na matéria, vamos auscultar os jornalistas e saber das suas aspirações quanto ao tema VBG, o seu enquadramento e qual a visão dos mesmos sobre a temática”, disse, salientando que o objetivo maior do encontro é trabalhar em rede com os jornalistas.

A conversa aberta, segundo disse, vai servir como pano de encerramento da IIIª Semana de VBG que aconteceu de 24 a 28, sobre o lema “Lideranças Locais no combate à VBG no Contexto da Pandemia Covid-19”.

Neste âmbito, referiu que a associação realizou um conjunto de atividades envolvendo diversos atores sociais, com o intuito de promover a igualdade de género e de uma cultura da paz e não-violência. A conversa aberta num “Chá com os Jornalistas” sobre Género e VBG vai ser orientada por uma especialista em Género, e acontece às 17h00 no Hotel Oásis Atlântico, na cidade da Praia.