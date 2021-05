Iniciativa “YouthChallenge for SDG” para potenciar o conhecimento académico para a criação de soluções inovadoras

A iniciativa “YouthChallenge for Sustainable Development Goals – SDG” (ODS nas universidades), visa fomentar a participação e o engajamento dos jovens, bem como potenciar o conhecimento académico para a criação de soluções inovadores, que contribuam para as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O programa “YouthChallenge for SDG” é uma iniciativa do Governo e do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, no âmbito do Programa YouthConnekt Cabo Verde, destinada aos jovens universitários, residentes, dos 17 aos 35 anos de idade.

A sua apresentação pública aconteceu esta quinta-feira, no auditório da UniPiaget, sito em Palmarejo Grande através do Instituto do Desporto e da Juventude e o Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, em parceria com a Universidade.

Importa frisar que a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde foi a primeira universidade a abraçar esta iniciativa, que será desenvolvida em estreita colaboração com as Universidades e Institutos Superiores de Educação do país.

A implementação da “YouthChallenge for SDG”, conforme os responsáveis será um marco importante para aumentar a visibilidade e o impacto das iniciativas nacionais, com enfase em ações e soluções locais, que podem levar a mudanças transformadoras em relação aos ODS, permitindo que os jovens líderes juvenis e comunitários se engajem e conectem com as universidades na criação de soluções mais inteligentes e inovadores para o desenvolvimento comunitário, com ações locais para impactar a nível nacional.

De realçar que os participantes desta iniciativa irão beneficiar de workshops de capacitações que lhes proporcionarão uma visão global dos ODS e o seu alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) do País.