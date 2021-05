Covid-19: Número de casos ativos diminui para 1.749 nas últimas 24 horas

27/05/2021 20:38 - Modificado em 27/05/2021 20:38

O número de casos ativos de Covid-19 em Cabo Verde diminuiu para 1.749, depois do registo de mais 176 infetados e 270 altas nas últimas 24 horas.

Segundo os dados divulgados pelas autoridades da saúde, os 176 casos positivos saíram do processamento de 1.321 amostras, sendo 51 na Praia, 44 em Santo Antão (38 na Ribeira Grande, Porto Novo e Paul com 3 cada), Santa Catarina de Santiago 20, São Vicente 16, Brava 9, Boa Vista 5, Maio 2, Sal 5, São Miguel 4, Tarrafal de Santiago 2, Santa Cruz 4, São Lourenço dos Órgãos 2, São Filipe do Fogo 6 e Mosteiros 1.

Nas últimas 24 horas foram ainda notificadas mais 270 altas, passando o país a ter agora 27.914 recuperados, diminuindo para 1.749 os casos ativos.

Desde o início da pandemia Cabo Verde já registou 29.939 casos positivos acumulados, dos quais resultaram em 259 óbitos, oito por outras causas, e nove transferidos.