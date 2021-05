Projecto Djêu d´Merka promove campanha de limpeza na orla marítima de Norte de Baía

27/05/2021 15:22 - Modificado em 27/05/2021 15:23

A campanha de limpeza promovida pelo projecto Djêu d´Merka denominado de “Heco-Hike” que vai reunir vários parceiros, está marcada para este sábado, 29 de maio, e estará inserido nas suas ações ambientais.

Segundo uma nota de imprensa assinado pelo seu coordenador, Alveno Soares, a realização desta campanha de limpeza na orla marítima do Norte de Baía que vai decorrer das 09:30 às 13:00, contará com a presença de representantes da recém-criada Associação de Guias de Turismo de São Vicente e São Nicolau, dos alunos do 1.º ano do Curso de Turismo do ISCEE, de entre outros/as voluntários/as.

“A orla da Praia do Norte de Baía é fustigada por uma evasão de plástico proveniente do oceano, mas bem como pelas várias atividades (passeios, pescas e festas) realizadas na área” descreve a mesma nota de imprensa.

A associação refere que esta atividade “é de extrema importância para a nossa e ilha, mas acima de tudo para o nosso planeta Terra”.