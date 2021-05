Futebol: Cabo Verde mantém a mesma posição no ranking da FIFA

27/05/2021 15:10 - Modificado em 27/05/2021 15:10

Os Tubarões Azuis mantêm na 73.ª posição no ranking da FIFA atualizado esta quinta-feira. Depois de subir algumas posições na atualização anterior, a seleção cabo-verdiana de futebol permaneceu na mesma posição com 1.330,16 pontos. Por outro lado, a nível africano Cabo Verde continua na 14ª posição.

O ranking de resto não sofreu alterações, relativamente a última atualização, sendo que Cabo Verde continua na décima quarta posição no continente africano e no geral do Ranking encontra-se na posição 73.

A nível mundial Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Uruguai e Dinamarca constituem o “top 10”.

Quanto aos países dos PALOP, Cabo Verde ocupa a melhor posição seguido de Angola.