Cerca de 16.600 idosos já foram vacinados contra a Covid-19

27/05/2021 15:04 - Modificado em 27/05/2021 15:05

De acordo com o boletim estatístico da Direção Nacional de Saúde, desde 19 de março, cerca de 16.600 idosos já foram vacinados contra a Covid-19, num total de 19.776 doses da vacina AstraZeneca já administradas.

Os dados do boletim estatístico da Direção Nacional de Saúde, ainda apontam que 4.127 profissionais de saúde já foram vacinados com a primeira dose, correspondendo a 96,6% do previsto no Plano Nacional de Vacinação. Destes, 2.620 já estão completamente imunizados com a segunda dose da vacina Pfizer.

Até ao momento, já foram vacinadas 22.635 pessoas contra a Covid-19, com os dois fármacos.

De realçar que a partir de segunda-feira, 24, foram abertas inscrições para qualquer pessoa com idade igual ou superior a 45 anos de idade, assim como doentes crónicos, Polícias, Professores e Forças Armadas podem se inscrever para serem vacinados contra a COVID-19. A inscrição deve ser feita até o próximo dia 8 de junho.

De realçar que o País pretende vacinar 70% da população até ao final deste ano.