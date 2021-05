Bebé nasce tão grande que são precisas “duas pessoas” para o tirar

27/05/2021 12:45 - Modificado em 27/05/2021 12:46

Caso aconteceu no Reino Unido e surpreendeu tudo e todos: até os pais do recém-nascido Zagry.

Afalta de apetite de Amy Smith, de 27 anos, era outro dos ‘sintomas’ que levava esta agora recém-mamã a não saber o que estava para vir. A britânica acabou boquiaberta ao perceber que iria dar à luz um bebé com o dobro do peso considerado normal – que é cerca de 3kg, portanto, próximo dos 6kg.

Zagry nasceu através de cesariana no assado dia 25 de maio no hospital de Cheddington, no Reino Unido. Conta o The Mirror que o menino era “tão grande” que foram precisas “duas pessoas” para o puxar da barriga da mãe e fazer nascer.

“Estavam senhoras com uma estatura pequena à minha volta e ouvi uma dizer: ‘Preciso de ajuda, ele é enorme’. Quando o levantaram para eu e o Zac [o marido] o vermos, disse uma asneira”, revelou a mulher, citada pela publicação.

E Zagry é realmente tão grande que não havia balança ‘suficiente’ para o pesar. “Ele nem cabia nas balanças, era demasiado longo e largo. Tiveram de encontrar outra placa para o colocar”, acrescentou a mãe Amy.

Os pais desejam agora que o bebé, que se encontra de boa saúde, cresça para ser um jogador de rugby.