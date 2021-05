CAN 2021: Seleção de futebol conhece a 25 de junho adversários da fase de grupos

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a realização no próximo dia 25 de junho em Yaoundé, do sorteio da fase de grupos para o CAN 2021 a realizar-se nos Camarões, com Cabo Verde entre os participantes.

Conforme a CAF o sorteio vai dividir as 24 equipas em seis grupos, sendo que neste momento falta conhecer a última seleção que vai compor este elenco. Cabo Verde faz parte das 23 equipas já classificadas a par de Argélia, Burkina Faso, Camarões, Comores, Egito, Guiné Equatorial, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Malawi, Mali, Mauritânia, Marrocos, Nigéria, Senegal, Sudão, Tunísia e Zimbábue.

De realçar que Cabo Verde terminou no segundo lugar do Grupo F com 10 pontos, menos um que os Camarões. Ruanda fez cinco, Moçambique somou quatro. Os Tubarões Azuis foram a única seleção a não perder neste grupo: quatro empates nas quatro primeiras rondas e duas vitórias nos últimos dois jogos.

Os ‘Tubarões Azuis’ regressam ao CAN, sendo que a última participação foi em 2015 na Guiné-Equatorial.