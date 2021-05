Polícia Judiciária detém suspeito de assassinato na cidade da Praia

26/05/2021 19:53 - Modificado em 26/05/2021 19:53

O Tribunal da Praia decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, de 19 anos, suspeito de um crime de homicídio, ocorrido no passado domingo, 23, em Achada Santo António, na cidade da Praia.

De acordo com a Polícia Judiciária, que procedeu a detenção, o suspeito, residente no mesmo bairro, que foi detido ontem, terça-feira, 25, fora de flagrante delito, não foi o único detido. O crime aconteceu, no passado domingo, 23 de maio, sendo que o principal suspeito tem 19 anos e reside em Achada Santo António, mesmo bairro que a vítima.

“Ainda na sequência do mesmo crime, foi detido, em flagrante delito, um segundo indivíduo, de 27 anos, por ter sido encontrado na posse de uma arma de fogo que terá sido retirada do local, adulterando assim o cenário de crime”, diz a PJ, dando conta que este segundo detido ficou em liberdade, mediante apresentação periódica às autoridades.