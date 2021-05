Covid-19: Cabo Verde regista mais 214 novos casos e 246 recuperados

26/05/2021 19:41 - Modificado em 26/05/2021 19:41

O Ministério da Saúde reportou hoje 214 casos positivos de covid-19 e 246 recuperados nas últimas 24 horas, numa altura em que o País conta com 1.843 infetados ativos e um total de 29.763 casos positivos acumulados.

De acordo com dados do boletim epidemiológico de hoje, em referência às amostras analisadas desde terça-feira, 25, os 214 novos positivos confirmados foram detetados no universo de 1.202 amostras, com o município da Praia a registar 98 positivos em 291 análises.

Seguem-se São Filipe do Fogo com 25 casos em 97 amostras, São Vicente com 22 positivos em 282 análises, Santa Cruz com 13 em 37 amostras, Porto Novo com 9, Santa Catarina e São Salvador do Mundo com 8 cada, Ribeira Grande de Santo Antão 7, Brava com 4, São Miguel 2, Ribeira Grande de Santiago 3, Ribeira Grande de Santo Antão com 7, Sal 2, Ribeira Brava de São Nicolau 4, Tarrafal de São Nicolau 3, Maio 3, Boa Vista 2 e Paul 1.

Nas últimas 24 horas houve ainda 246 recuperados passando o país a ter agora 27.644 altas.

O País, de acordo com o Ministério da Saúde, passa a contabilizar 1.843 casos ativos, 259 óbitos, 8 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 29.763 casos positivos acumulados.