Pelo menos nove mortos em tiroteio na Califórnia

26/05/2021 20:13 - Modificado em 26/05/2021 20:13

Nove pessoas, incluindo o autor dos tiros, morreram hoje num tiroteio, numa cidade do estado norte-americano da Califórnia, segundo o porta-voz do Gabinete do xerife do Condado de Santa Clara, Russel Davis.

© Getty Images

Russel Davis explicou também que há vários feridos, alguns deles em estado grave.

O incidente ocorreu em San Jose, cidade localizada no estado da Califórnia, quando um atirador abriu fogo num centro de controle de trânsito que armazena comboios e possui um pátio de manutenção.

Segundo o porta-voz do xerife do condado de Santa Clara, o suspeito era funcionário da Valley Transportation Authority (VTA) que serve o Silicon Valley. Entre as vítimas estão funcionários da empresa.

Os comboios da VTA já estavam a funcionar quando o tiroteio ocorreu à 06:30 locais (14:30 em Lisboa).

O serviço foi suspenso às 12:00 locais e substituído por autocarros, disse o presidente da agência, Glenn Hendricks, em conferencia de imprensa.

“É muito difícil para todos tentar entender o que aconteceu”, disse Hendricks.

O ataque foi o segundo tiroteio no condado em menos de dois anos. Em julho de 2019 um atirador matou três pessoas antes de se suicidar num popular festival em Gilroy.

Em conferência de imprensa, o prefeito de San Jose, Sam Liccardo, lamentou o “dia horrível para a cidade”.

Lusa