Torneio da UFOA: Seleção nacional de futebol sub-15 faz hoje o primeiro treino na Guiné-Bissau

26/05/2021 15:45 - Modificado em 26/05/2021 15:49

A seleção de futebol de Cabo Verde de sub-15 que já se encontra na Guiné Bissau, vai realizar no final da tarde de hoje o primeiro treino, tendo em vista a sua participação no torneio da União das Federações Oeste Africanas (UFOA) que se realiza de 28 a 30 do corrente mês.

A comitiva cabo-verdiana sob comando técnico de Jorge Conceição, que tem como adjunto Zé Piguita e o treinador de guarda-redes Tchabana, levou 19 atletas para esta competição.

Cabo Verde deveria marcar presença nesta prova com 22 atletas, mas devido a três casos positivos de covid-19, somente 19 puderam viajar para a Guiné-Bissau.

O combinado nacional, antes de viajar, cumpriu seis dias de treinos intensivos no Centro de Estágio da FCF e no Estádio Nacional em Achada de São Filipe.

Nesta prova da UFOA, Cabo Verde partilha o grupo com a Guiné-Bissau, o Senegal e a Gâmbia.

De acordo com o regulamento, nesta competição só participam atletas nascidos após 01 de janeiro de 2006 e até 1 de janeiro de 2008, e cada seleção vai disputar três jogos, num sistema de todos contra todos.

Jogadores convocados para o Torneio da UFOA:

Guarda-redes: António Moreno (Maracanã, Santiago Sul) e Carlos Santos (Cantareira, São Vicente).

Defesas: Kelven Conceição (EFAT, Santiago Sul), Hélio Semedo (100 Tital de Santa Cruz, Santiago Norte), Nilton Duarte (Geneve, São Vicente), Edilson Tavares (Escola Vitória, Maio).

Médios: Edilson Amado (EFSOD, Santiago Sul), Bruno Cardoso (EPIF, Santiago Sul), Kevin Monteiro (Escola Aliança, Fogo), Eriksson Soares (Cantareira, São Vicente), Edney Furtado (Zona Libertada, São Vicente), Kelton Lopes (Estoril, São Vicente), Randy Morais (Batuque, São Vicente) e Simão Brito (Ultramarina, São Nicolau).

Avançados: Adilson Fragoso (Prédio, Santiago Sul), Fabrício Vaz (Desportivo, Santiago Sul), Kevin Alves (Escola Aliança, Fogo) Tiago Afonso Silva (Escola Solpontense, Santo Antão) e Tiago Correia Silva (Escola Vitoria, Maio).