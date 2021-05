Novo navio da CV Interilhas chega em junho a Cabo Verde

26/05/2021 15:28 - Modificado em 26/05/2021 15:29

A nova embarcação da Cabo Verde Interilhas, denominada Dona Tututa tem chegada prevista a Cabo Verde no próximo mês de junho, como adianta em comunicado a concessionária.

De acordo com a empresa a embarcação encontra-se no estaleiro Naval Tagus, do Grupo ETE, no Seixal, Portugal, estando neste momento em processo de conclusão de adaptação. O navio “Dona Tututa” tem uma capacidade de carga de 220 passageiros, 43 viaturas ou 11 atrelados de 15 metros.

A mesma fonte adianta, entretanto, que oferece mais conforto para os passageiros e maior acomodação para os 16 tripulantes.

Epifânia de Freitas Silva Ramos Évora – Dona Tututa

Já a escolha do nome, informa, é uma homenagem à cultura de Cabo Verde, mais precisamente a pianista e compositora cabo-verdiana Epifânia de Freitas Silva Ramos Évora, nascida no Mindelo, São Vicente, tendo desenvolvido toda a sua carreira, onde se destacou, na ilha do Sal.

A CV Interilhas assegura que escolheu esta embarcação com o compromisso de aproximar os cabo-verdianos, bem como em manter a identidade do país que, de forma ímpar, tem registado um desenvolvimento ascendente.

“É a nossa missão de construir um sistema de transporte marítimo inter-ilhas, sólido, com navios seguros e fiáveis, proporcionando a coesão territorial” vinca.