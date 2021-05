Cabo Verde recebe 28 mil testes rápidos e 62 mil máscaras cirúrgicas para distribuição nas estruturas de saúde em todo território nacional

25/05/2021 22:29 - Modificado em 25/05/2021 22:29

No âmbito da resposta à pandemia da COVID-19, o Ministério da Saúde recebe, esta quarta feira, 26, um donativo que inclui cerca de 28 mil testes rápidos e 62 mil máscaras cirúrgicas, para distribuição nas estruturas de saúde em todo território nacional, no montante de 150,000 dólares americanos.

De acordo com o executivo, este donativo está contemplado no projeto “Prevenir e responder à COVID-2019 em Cabo Verde”, executado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency for International Development – USAID), com objetivo de apoiar o país na prevenção e o controlo da COVID-19.

O projeto “visa contribuir para o reforço da resposta nacional à pandemia da COVID-19, centrando-se nas seguintes áreas de intervenção” – comunicação de risco e engajamento comunitário, através do aconselhamento do público e estimular comportamentos positivos, bem como garantir que mecanismos de resposta estejam operacionais por forma integrar e tratar as preocupações da comunidade.

E também na formação sobre comunicação e risco para jovens líderes locais de organizações e associações comunitárias e ONGs e ainda uma campanha nacional de comunicação com foco na prevenção à covid19.

A cerimónia simbólica terá lugar nesta quarta-feira, 26 de maio, na sala de reuniões do Ministério da Saúde, no Palácio do Governo e será presidida pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, e contará com as presenças do representante do UNICEF Cabo Verde, Steven Ursino, e do embaixador dos Estados Unidos da América, Jeff Daigle, em representação da USAID.