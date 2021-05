Vigilantes ansiosos pelo o cumprimento da grelha salarial ameaçando com greve nacional

25/05/2021 20:27 - Modificado em 25/05/2021 20:27

O SIACSA já anunciou uma greve nacional dos vigilantes para o dia 31 de maio, caso as empresas não cumpram com a nova grelha salarial e mudanças de categorias profissional, que entrou em vigor no dia 15 deste mês. Perante este cenário os vigilantes dizem-se ansiosos pelo cumprimento da lei.

“Precisamos dar um rumo nisso, não podemos continuar à espera. Se juntarmo-nos e avançarmos para uma greve seremos mais fortes” diz o vigilante Kamau Almeida.

Já Jandir Leite aponta que todos os vigilantes deverão unir-se ao sindicato e com isso desencadear uma luta, caso as empresas não assumam com as suas obrigações. “O sindicato já fez a sua parte, agora cabe-nos fazer a nossa parte” sustenta.

“Vamos para a greve se não cumprirem” declara o vigilante Nelito Monteiro, enquanto que Patrick Pina reforça que os vigilantes estão todos ansiosos aguardando o fim de mês.

De recordar que os vigilantes há muito que exigiam a publicação do Preço Indicativo de Referência, que estipula o valor a ser pago pelo trabalho prestado, e a implementação da grelha salarial, desfasada há muitos anos e que prevê aumento do salário mínimo.