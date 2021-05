Dentro de um mês todos os professores vão ser vacinados

25/05/2021 20:16 - Modificado em 25/05/2021 20:17

O Governo vai vacinar contra a Covid-19, dentro de um mês, todos os professores anunciou hoje Abraão Borges, Presidente do Sindicato dos Professores da Ilha de Santiago, Siprofis.

Abraão Borges, em declarações à imprensa na cidade da Praia à margem do encontro que manteve com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse ter recebido essa garantia do próprio governante.

De salientar que recentemente Amadeu Cruz, garantiu que cerca de sete mil professores no país vão ser vacinados contra a covid-19, antes do início do próximo ano letivo, que arranca no próximo mês de setembro.

Independentemente da idade serão vacinados antes do início do próximo ano letivo, que terá início no dia 1 de setembro, com formação, seminários e capacitação para novos professores.

Abraão Borges avançou ainda que no encontro ficou a garantia do Governo, no prazo de um ano, resolver as discussões das pendências.