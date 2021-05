Covid-19: Cabo Verde regista mais um óbito, 138 casos novos e 209 recuperados.

25/05/2021 20:10 - Modificado em 25/05/2021 20:10

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 138 casos positivos da covid-19, ainda 209 recuperados e uma morte na cidade da Praia, anunciou o Ministério da Saúde.

Conforme o ministério, os laboratórios de virologia do país processaram 1.055 amostras, das quais 138 acusaram positivo, a maioria na ilha da Brava, com 30 casos novos.

Os restantes casos positivos foram detectados em São Vicente (25), Ribeira Grande de Santo Antão (19), Ribeira Brava de São Nicolau e Cidade da Praia com 12, Santa Catarina de Santiago com dez, Porto Novo com oito, São Miguel e Boa Vista com seis, Santa Cruz com quatro, São Lourenço dos Órgãos com dois, e Paul, São Filipe e Tarrafal de Santiago com um, respetivamente.

O país teve ainda nas últimas 24 horas mais 209 recuperados, passando a ter neste momento 27.398 casos recuperados.

O país passa a contabilizar 1.875 casos ativos, 259 óbitos, oito óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 29.549 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.