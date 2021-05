Andebol. Divulgada hoje a lista final de jogadoras para o CAN

25/05/2021 15:25 - Modificado em 25/05/2021 15:25

As convocadas de andebol feminina que representarão o país no 24.º Campeonato Africano das Nações em Yaoundé (Camarões), deverão ser conhecidas esta terça-feira, 25, sendo certo que contará com o reforço de três atletas que jogam em Portugal.

A selecionadora Ana Seabra, chamou as jogadoras Miriam Almeida, 21 anos e a experiente Nádia Barros Fernandes, 34 anos, ambas jogadoras que atuam na posição de primeira-linha da equipa portuguesa da Associação Assomada, assim como Odete Tavares da Madeira Sad, 29 anos, central de 1.63 metros.

Estas atletas deverão integrar o grupo de trabalho nos dias 31 de maio e 1 de junho, grupo esse que é constituído essencialmente por jogadoras das ilhas de Santiago e São Vicente.

Segundo explicou, António Teixeira, presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, em declarações à imprensa, Ana Seabra, a nova selecionadora nacional, acredita que o país conta com atletas residentes capacitadas, pelo que limitou-se apostar na prata da casa.

A partir desta terça-feira o combinado cabo-verdiano concentra-se no Estádio Nacional, em Achada São Filipe, onde permanecera em sistema de bolhas, com 18 atletas, até a partida para os Camarões, como forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus, causador da covid-19.

A seleção feminina de andebol faz parte do grupo C, juntamente com as equipas nacionais de Angola, Congo e Argélia, no 24º Campeonato Africano das Nações, que se realiza de 08 a 18 de junho em Yaoundé, nos Camarões.