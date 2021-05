CMSV em parceria com empresário chinês vai oferecer equipamentos de proteção individual a quatro jardins infantis

25/05/2021 15:03 - Modificado em 25/05/2021 15:03

A Câmara Municipal de São Vicente vai proceder na próxima sexta-feira, 28, à entrega de um lote de equipamentos de proteção individual a quatro jardins infantis a cargo da edilidade.

Conforme nota de imprensa do Departamento de Comunicação e Imagem da Câmara de São Vicente, a entrega desses equipamentos, oferecidos pelo empresário chinês Lin Jie, representa um ato simbólico que serve para comemorar o Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de junho.

A mesma fonte avança que devido ao estado de calamidade que não permite a realização de eventos, o vereador da Ação Social, Rodrigo Martins, vai aproveitar este momento para assinalar esta data. Serão oferecidas máscaras, álcool gel e equipamentos de medição de temperatura.

O jardim da zona do Lazareto, que tem oito crianças, vai ser o ponto desta atividade, que contará com crianças dos jardins de São Pedro e de Salamansa, ambos com 40 crianças cada, e o da Ribeira de Vinha, com 15, também serão contemplados.