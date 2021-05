São Vicente recebe em novembro a 27.ª edição do Mindelact sob o signo da Esperança

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo Mindelact 2021 acontece entre 05 a 13 de novembro, na cidade do Mindelo, com extensão da programação à cidade da Praia, “com uma seleção criteriosa de espetáculos para os amantes das artes cénicas da capital”.

Em comunicado, a Associação Artística e Cultural Mindelact anuncia que esta 27ª edição do Festival Mindelact acontece sob o signo da Esperança. Isso depois de ter sido realizado em 2020 sob o signo da Resistência. “Sempre com muita alma, arte e afeto, que nos continuarão a acompanhar, este é o ano da esperança de uma recuperação plena da nossa humanidade, da possibilidade de estar e ser, em sociedade, numa perspetiva pós pandemia”, refere a associação.

Além da programação do Palco 1 e Palco 2, com espetáculos presenciais e de uma programação direcionada para crianças, Teatrolândia, o festival conta ainda com um leque de propostas de Teatro Digital e uma programação de Teatro Radiofónico.

“Neste ano de transição, a programação de Teatro na Praça e o Festival Off, por implicarem aglomerações mais difíceis de controlar, encontram-se ainda suspensas e não serão consideradas, numa ótica de responsabilidade social”, justifica a mesma fonte.

Neste sentido, avança que estão, assim, abertas as inscrições para receber projetos de companhias e grupos nacionais, de qualquer ilha do arquipélago, para integrar a programação, até, o mais tardar, final de julho.

Neste ponto, a organização solícita “que as propostas referidas no ponto anterior tenham o máximo de informações possível, nomeadamente, sinopse, ficha técnica e artística, historial do grupo, fotografias ou vídeos do espetáculo proposto e outras informações que sejam consideradas relevantes”.

A programação de grupos e companhias internacionais, por outro lado não se encontra sujeita a concurso este ano, “dado que vários espetáculos que já tinham sido selecionados para a edição de 2020, transitaram para este ano, derivado da situação pandémica que vivemos” frisa o comunicado.