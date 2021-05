Mulher farta de estar solteira casa-se com ela própria em nome do feminismo

Noiva leu os votos para si mesma.

Karen Reed sempre quis ser noiva, no entanto, aos 40 anos ainda não tinha encontrado nenhum parceiro que estivesse à altura. Assim, decidiu concretizar o sonho de dar o nó sozinha, em 2009. Onze anos depois conta como ainda está feliz e não planeia se divorciar.

Em declarações ao Daily Star, Karen, do País de Gales, confessa o quão feliz é nos últimos onze anos e como decidiu avançar com esta ideia. “Eu estava perto dos 40 [anos] e estava pronta para me acomodar. Eu pensei: por que não me casar com a pessoa que mais amo no mundo?’ Aprendi a amar-me e a colocar-me em primeiro lugar. Parecia o ato final de empoderamento feminino”. Karen revela ainda que já teve alguns relacionamentos, mas nada que justifique o divórcio.

O casamento contou com 16 convidados, seis damas de honor e um padrinho que, inclusive, discursou para desejar felicidades ao casamento a solo, e cerca de 100 pessoas foram assistir a este evento.

Inicialmente, a família e amigos da mulher eram contra esta união, mas assim que Karen marcou a data e explicou o desejo que tinha, logo concordaram em apoiar esta decisão. “Eu estava a envelhecer e queria que o meu pai me levasse até o altar”, confessa. O pai, Brian, com 86 anos, levou-a ao altar onde ela leu os votos para si mesma.

Karen confessa também que “sei que algumas pessoas vão achar que é meio maluco, mas prometo que não. É tão importante amar-nos a nós próprios e não nos contentarmos com nada menos do que merecemos”.

O casamento foi seguido de um elegante brunch num hotel onde Karen terá ficado para noite de núpcias.

