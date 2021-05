Stand Up Comedy com Ricardo Fidalga e Cristian Andrade para ajudar criança a fazer uma cirurgia urgente

24/05/2021 22:29 - Modificado em 24/05/2021 22:29

A dupla de comediantes Ricardo Fidalga e Cristian Andrade promovem uma sessão extra de show, cuja receita vai reverter para ajudar uma criança que precisa “urgentemente de uma cirurgia no testículo”.

Conforme publicação do comediante, Cristian “Kiki” Andrade, ao fazer o anúncio da sessão extra do espetáculo “Back (Anal)” dessa vez “com uma missão especial”, realçando que não é para menores de 18 anos, conforme o cartaz.

E ressalta que toda a estrutura e divulgação do evento ocorrem de modo a deixar claro que se trata da realização de um espetáculo beneficente.

Enzo Rafael, conforme o comediante, é uma criança de penas 2 anos de idade, residente da zona da Vila Nova/Lombo Tanque que está a precisar urgentemente de uma cirurgia num dos testículos.

O evento, segundo a mesma fonte surge com a intenção de arrecadar o dinheiro necessário para a intervenção cirúrgica, uma vez que a sua progenitora não tem condições de arcar com as despesas.

Portanto, acrescenta que neste sentido ele e o companheiro de palco de stand up comedy, vão assim disponibilizar o valor total da bilheteria desta sessão para o pagamento da cirurgia e lançam o apelo: “Estamos a contar com a vossa presença para que consigamos o montante necessário para esta cirurgia”.