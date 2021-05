Conversa aberta para atrair jovens para a política e baixar a abstenção com voto consciente

Numa conversa aberta sobre práticas das ações eleitorais, com alunos do secundário, os responsáveis do Programa de Desenvolvimento da Cultura Política Cabo-verdiana na Juventude querem introduzir nos jovens o espírito de liderança política, promover uma reflexão crítica acerca dos conceitos de cidadania e escolha eleitoral e dota-los de conhecimento acerca da importância da escolha dos seus representantes.

Organizado pelo programa que nasceu no curso de valores da Comissão Nacional de Eleições (CNE), tendo em conta as altas taxas de abstenção nas últimas eleições, bem como a fraca participação da juventude na política nacional.

O evento, conforme Cleydir Lizardo, teve como objetivo explicar o processo eleitoral e a importância do voto consciente, formando assim desde a base, adolescentes que ainda não se recensearam e que são futuros eleitores e que futuramente vão decidir quem são os atores políticos do país ou ser um deles.

“Abordamos a cidadania e o exercício do indivíduo na participação no desenvolvimento do país”, refere este jovem que diz que é importante começar com jovens do 11º e 12º ano de escolaridade.

A importância da conversa, aponta a mesma fonte foi analisar quais as suas observações em relação aos assuntos eleitorais e suas participações futuramente. “Notamos que muitos não tem conhecimentos de como fazer o recenseamento” sublinha Lizardo que diz ainda que existe uma fraca cultura de escolha na hora dos jovens se dirigirem às urnas. “Eles não correm atrás das informações, não tem conhecimento de como votar consciente”, revela.

E para isso é preciso, sustenta, muita consciencialização e sensibilização e por isso a importância de começar estas ações já de cedo.